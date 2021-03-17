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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

60% من الألمان يؤيدون وقف التطعيم بلقاح أسترازينيكا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:59 م
لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا
وكالات
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كشفت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا، تم تحديثها، اليوم الأربعاء، أن أكثر من نصف الألمان يؤيدون وقف التطعيم ضد كورونا بلقاح أسترازينيكا.

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد (يوجوف) أن نحو ستة من بين كل عشرة أشخاص ممن شملهم الاستطلاع يؤيدون هذه الخطوة الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة الاتحادية.

وفي المقابل، اعتبر 27% من المشاركين القرار غير مناسب، فيما لم يعبر 13% عن رأيهم في هذا الأمر، وأعرب 50% ممن شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم بأن قبول اللقاح سيتأثر جراء قرار التعليق.

وفي سياق متصل، أظهرت نتائج استطلاع لمعهد (فورسا) أن 54% من الألمان يعتبرون تعليق التطعيم باللقاح وإجراء مراجعة جديدة عملا مسؤولا، وقال 39% ممن شملهم الاستطلاع إن هذه الخطوة مبالغ فيها.

وكان معهد باول إيرليش المسؤول عن اللقاحات في ألمانيا أوصى بتعليق التطعيم ضد كورونا بلقاح الشركة البريطانية السويدية، وقد أعلن وزير الصحة ينس شبان أول أمس الاثنين عن الأخذ بهذه التوصية.

وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة الصحة، فقد تم الإبلاغ في ألمانيا حتى مساء أمس الثلاثاء عن حدوث ثماني حالات تجلط دموي في أوردة دماغية وارتبطت هذه الحالات زمنيا بأخذ تطعيم استرازينيكا مشيرة إلى أن عدد من هذه الحالات انتهى بالوفاة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها لا ترى، وفقا للمعلومات الحالية، علاقة سببية بين حالات التجلط الدموي ولقاح أسترازينيكا، وأوصت باستمرار التطعيم بهذا المستحضر حتى إشعار آخر.

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