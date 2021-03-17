غينيا: إنشاء خط طيران مباشر (القاهرة - كوناكري) الشتاء المقبل

قال إبراهيم كابا وزير خارجية غينيا كوناكري إنه تم الاتفاق مع المسؤولين المصريين لإنشاء خط طيران مباشر (القاهرة - كوناكري) الشتاء المقبل؛ لدعم التعاون بين البلدين بمختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.ودعا وزير خارجية غينيا كوناكري -خلال لقائه اليوم الأربعاء مع اتحاد الغرف التجارية- المستثمرين المصريين لزيارة بلاده وضخ مزيد من الاستثمارات، لافتًا إلى أن إمكانيات القطاع العام محدودة، ويعد القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للتنمية.. مؤكدًا وجود إرادة سياسية بين الدولتين لدفع مستوى العلاقات التجارية.وقال "إن بلاده من بين ثلاث دول أفريقية قامت بالعديد من الإجراءات الإصلاحية، وتحتل المرتبة الـ26 بمؤشر أداء الأعمال"، موضحًا أن بلاده استطاعت جذب استثمارات أجنبية خلال 10 سنوات بقيمة 10 مليارات دولار منهم 6 مليارات دولار بمجال التعدين والنقل، و2 مليار دولار بمجال الطاقة، و1.5 مليار دولار بمجال البنية التحتية، و500 مليون دولار في قطاع تكنولوجيا المعلومات ونحو مليار دولار بالمجال الزراعي.وأشار إلى أن إجمالي عدد سكان بلاده يصل إلى 13 مليون نسمة وتم تطوير قوانين الاستثمار لتطابق قوانين الاستثمار الدولية، كما أن بلاده عضو في اتحاد دول نهر مانو (ليبيريا - سيراليون - غينيا) بإجمالي 50 مليون نسمة، وتعد بوابة للمنتجات المصرية للدخول لـ6 دول أخرى بإجمالي 75 مليون نسمة، ولفت إلى أنها عضو في التكتل الاقتصادي اتحاد دول غرب أفريقيا بعدد سكان يصل إلى 400 مليون نسمة، منوهًا بأنه سيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم وفد حكومي لزيارة مصر يضم مسؤولين من وزارة التربية والتعليم وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات.بدورها، قالت وزيرة الطاقة الغينية بونتورابي ياتارا: "إن هناك فرصًا للتعاون بين الجانبين خاصة في قطاع الطاقة سواء من في إنشاء السد الكهربائي أو في مجال الطاقة الشمسية والتعدين، مشيرة إلى أن الحكومة الغينية تولي اهتمامًا بقطاع الطاقة لأنه أساس التنمية.وأكدت أن بلادها تسعى إلى بناء القدرات في الطاقة لتوصيل الكهرباء في كافة مناطق البلاد ونركز على الطاقة المتجددة والمزدوجة لتحقيق التنمية المستدامة، داعيًا المستثمرين المصريين إلى زيادة استثماراتهم والاستفادة من دعم المؤسسات التمويلية الدولية كالبنك الدولي.وأشارت إلى أن بلادها قامت بعمل إجراءات تشريعية لتشجيع المستثمرين ومنحهم مزايا تحفيزية وتحسين مناخ الاستثمار، مضيفة أنه على الرغم من جائحة (كورونا) فإن بلادها حققت نسبة نمو عالية.