محافظ أسيوط يتابع إنشاء 37 مدرسة جديدة بـ183.6 مليون جنيه

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، بمكتبه اللواء يسرى عبدالله، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لمناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات التى تنفذها الهيئة بقرى ومراكز المحافظة ضمن خطة الهيئة ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تستهدف القرى الأكثر احتياجًا، بحضور المهندس مصطفى عبد الفتاح مدير منطقة الأبنية التعليمية بالمحافظة ضمن برنامج سد الفجوات التنموية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030.واستعرض محافظ أسيوط المدارس الجديدة التى تم إنشائها والبالغ عددها 37 بالقرى الأكثر احتياجًا ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في قطاع التعليم بالمحافظة بإجمالي 533 فصل دراسي بتكلفة إجمالية بلغت 183 مليون و620 ألف جنيه.وأشار إلى أن إجمالي المدارس المنفذة والجاري تنفيذها في خطة إنشاءات هيئة الأبنية التعلمية بالمحافظة للعام المالي 20202021 يبلغ 140 مدرسة بإجمالي 2162 فصلا دراسيا بتكلفة 452 مليونا و200 ألف جنيه.كما لفت محافظ أسيوط إلى خطة المحافظة التى تم تنفيذها لاستيعاب الإقبال المتزايد في أعداد المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص حيث تم فتح 29 قاعة رياض أطفال بـ 17 مدرسة في 10 مراكز، بالإضافة إلى أنه تم فتح 10 قاعات جديدة بمدرسة الجهاد الابتدائية وفتح 10 قاعات جديدة رياض أطفال بمدرسة نزلة عبداللاه بصفة مؤقتة ليكونوا نواة لمدرستين رسميتين لغات جارى إنشاؤهما ضمن خطة هيئة الأبنية التعليمية، وسيتم نقل الطلاب إليهما فضلا عن الموافقة على فتح قاعات جديدة بمدارس السلام الخاصة كما تم وضع حجر أساس مدرسة 30 يونيو الرسمية لغات بمنطقة قلتة بحي غرب أسيوط والتي يجرى انشائها على مساحة 3400 متر بإجمالي 42 فصلًا دراسيًا وضع حجر أساس مدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين الجديدة بحي غرب والتي سيتم إنشائها على مساحة 4387 مترا بإجمالي 56 فصلا دراسيا على أن تبدأ الدراسة بهما العام الدراسي القادم 2021 2022.وأشاد محافظ أسيوط بدور هيئة الأبنية التعليمية، وجهودها المبذولة في التوسع في إنشاء المدارس الجديدة ضمن خطة الهيئة السنوية، بالإضافة إلى جهود الهيئة الملموسة فى إنشاء 27 وحدة صحية ما بين إحلال كلى وتطوير بقرى ومراكز المحافظة الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتكلفة إجمالية بلغت 141 مليون جنيه.