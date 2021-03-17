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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مصر الخير» تستهدف فك كرب 10 آلاف غارم من خلال سهم «الفرحة»

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:57 م
مؤسسة مصر الخير
مؤسسة مصر الخير
عبدالناصرمحمد
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أطلقت مؤسسة مصر الخير، سهم الفرحة لفك كرب الغارمين بـ٥٠٠ جنيه، في إطار حرصها على إرضاء المتبرعين، ومساعدة المستحقين.

وقالت سهير عوض، مدير برنامج الغارمين، بمؤسسة مصر الخير، إن الراغبين في تقديم صدقة جارية يستطيعون شراء هذا السهم، كعمل خير يذهب أجره لأحد المتوفين، ويمكن أيضا تقديمه كهدية في عيد الأم، يهب بها ثوابه لأمه، وفي نفس الوقت يساعد المتبرع بمساهمته بهذا السهم في فك كرب الأمهات الغارمات، فيسعد أسرتهم بعودتهم لهم خلال الأيام المقبلة، لتقضي معهم عيد الأم، وشهر رمضان الكريم، وعيد الفطر.

وأضافت مدير برنامج الغارمين، إن البرنامج يطلق سهم لأول مرة بقيمة ٥٠٠ جنيه يمثل جزء من دين الغارمين حتي يستطيع الجميع التكاتف الاجتماعي في سداد ديون الغارمين والغارمات من خلال المشاركة والتي تعد مصرفا من مصارف الزكاة، ويمكن لأى شخص أو أكثر أو أي جهة تريد التبرع شراء أكثر من سهم سيقوم بعمل حزمة اجتماعية شاملة لأسر الغارمين تبدأ بسداد الديون وفك الكرب، ثم المساعدات الإنسانية وأيضا التمكين الاقتصادي من خلال توفير عمل مناسب لتلك الأسر.

وأضافت عوض، أن المؤسسة حرصت على إطلاق هذا السهم، كونها تتلقى الكثير من الاستفسارات والرغبات حول رغبة متبرعين، تقديم صدقة جارية، لأهاليهم وأقاربهم المتوفين عن طريق المؤسسة، لذا قدمت المؤسسة هذه المبادرة، في إطار سعيها لإرضاء وإسعاد المتبرع، إلى جانب هدفها في التكاتف لفك كرب الغارمين، حيث يستهدف برنامج الغارمين، بمؤسسة مصر الخير، هذا العام فك كرب ٢٠٠٠ غارمة، خلال عيد الأم، و٣٠٠٠ غارم وغارمة، خلال شهر رمضان وعيد الفطر، وصولا لتحقيق مستهدفها هذا العام بفك كرب ١٠ آلاف غارم.
«مصر الخير» تستهدف فك كرب 10 آلاف غارم من خلال سهم «الفرحة»
«مصر الخير» تستهدف فك كرب 10 آلاف غارم من خلال سهم «الفرحة»
«مصر الخير» تستهدف فك كرب 10 آلاف غارم من خلال سهم «الفرحة»
«مصر الخير» تستهدف فك كرب 10 آلاف غارم من خلال سهم «الفرحة»

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