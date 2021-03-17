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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

شروط المسح على الجوربين والخفين.. ومدتهما للمقيم والمسافر

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:49 م
المسح على الجوربين
المسح على الجوربين
شيماء حسين
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يرغب الكثير من المسلمين في معرفة شروط المسح على الجوربين والخفين ومدته والذي حظى على أعلى نسبة مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة لذلك يستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير الفرق بين الجورب والخف وحكم المسح عليهما ومدته المسموح بها وكيفية المسح عليهما وفقا للسنة النبوية الشريفة.

شروط المسح على الجوربين والخفين

وفقا للسنة النبوية الشريفة فإن هناك عدة رخص شرعية لتيسير أمور العبادات اليومية والطاعات علينا منها المسح على الخف والجوارب خاصة في فصل الشتاء مع شدة برودة الجو أو خارج المنزل في حالة عدم وجود مشقة في خلعهما أثناء الوضوء المتكرر ولكن وضعت الشريعة الإسلامية عدة شروط لجواز المسح عليهما حتى يكون الوضوء صحيح وهي لبسهما على طهارة للجسم كامل من الحدثين الأصغر والأكبر وأن يكونا طاهرين غير نجس وأن يكونا ساترين لكامل موضع القدمين الواجب غسلهما عند الوضوء (الكعبين) وأن يمكن المشي بهما وأن يكونا سليمين دون خرق يعرضهما للنجس أن يكونا مبوحين غير مسرقين ولا مصنوعات من الحرير إلا يكونا شفافين يظهران القدم مانعين لوصول الماء 

مدة المسح على الجوربين 

جمهور الفقهاء أكد أن أكثر مدة يمكن أن يكون عليها المسح هى يوم بليلة للمقيم أى 24 ساعة فقط وثلاثة أيام ولياليها للمسافر أي 72 ساعة ولا يتم احتساب هذه المدة منذ لبس الجوارب بل منذ المسح عليهما أول مرة ويبطل المسح بمبطلات الوضوء المعروفة فالمسح على الجوارب جزء من الوضوء وينتقص بنقصانه أو وجود موجب للغسل مثل الجنابة أو الحيض أو خلع الجوارب وإن انخلع إحداهما فيجب غسل القدمين عند الوضوء لبطلان طهرهما.

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الفرق بين الجورب والخف 

يتساءل البعض عن كيفية شروط المسح على الجوربين والفرق بين الجوارب والخفين لغة واصطلاحا الجوارب هى ما يلبس في القدمين ومصوعان من القماش مثل (الشربات) أما الخفين فهو مو يحيط بالقدمين ومصنوع من الجلد (الأحذية) وأجاز العلماء المسح عليها أثناء الوضوء فقط دون الغسل لسنة رسول الله صلوات الله عليه وسلم والذي خفف على المسلمين في كثيرا من العبادات خاصة العبادات والطاعات اليومية.

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