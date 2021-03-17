رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حنان مطاوع تخوض منافسة «الأوت أوف سيزون» بـ«ورد»

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:56 م
حنان مطاوع
حنان مطاوع
منار إبراهيم
طباعة
تواصل الفنانة حنان مطاوع تصوير مسلسلها الجديد "ورد" الذي تخوض بطولته ويعد أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما.

وقالت حنان مطاوع، لـ«الدستور»، إنها متحمسة للعمل لما يتضمنه من أحداث شيقة في إطار اجتماعي، مشيرة إلى أنه خرج من المنافسة الرمضانية لتخوض العرض بعد الشهر الكريم حيث ينضم لمسلسلات الأوت أوف سيزون.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مثير ومشوق من خلال مجموعة من الأشخاص يتعرضون للعديد من الضغوطات والصعوبات المتتالية، ويكون هناك الكثير من المفاجآت تكشفها حلقات المسلسل.

يشارك في بطولة المسلسل نضال الشافعي، محمد عز، تيام مصطفى قمر، عايدة رياض، هاجر الشرنوبي، ووفاء سالم، تأليف فتحي الجندي، وإخراج شادي أبوشادي.

موضوعات متعلقة

الوزراء يوافق للمالية على التحول الرقمى في منظومة مرتبات ومستحقات موظفي الدولة

لينك معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021

اخر اخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 17-3-2021

الصحة العالمية: الجائحة تظهر الحاجة إلى الاستثمار في الصحة


الصور

image description

محافظ أسيوط: تركيب أعمدة إنارة بالقرى ضمن «حياة كريمة»

image description

جامعة أسيوط تشارك فى مؤتمر إتاحة التعليم العالى لدمج الطلاب ذوى الإعاقة

image description

ضبط 99 طن مخللات و700 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالقومسيون الطبى العام بمديرية الصحة

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية لكوبرى منقباد (صور)

الأكثر قراءة

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

«قصر العيني» يحذر: زيادة بوفيات كورونا.. ابعدوا عن الأحضان والقبلات

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من المتطوعين والمجندين

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

«مسحة الجلد».. طريقة جديدة للكشف عن كورونا

أفضل عبارات التهنئة بمناسبة عيد الأم 2021

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

بريطانيا تخطط لخفض التلوث الصناعي بمقدار 13 في غضون 15 عامًا

أيام زمان

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

«شيخ الصحفيين».. رحلة محمد العزبي مع رموز صاحبة الجلالة

«مبتأكلش عيش».. محمد جبريل يكشف أسباب ترك العمل بالأدب

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. السائر على دروب الرب
منى رجب
حتى لا تتكرر مأساة طفلة المعادى
ثروت الخرباوي
الإخوان وحصاد الهشيم
المزيد

الثقافة

إصدارات وأسعار هيئة الكتاب في 12 شهر

«التنمية الثقافية» يستضيف الأفلام الكولومبية بالقاهرة والإسكندرية

جمعية أبناء فناني مصر تحتفي ببديع خيري بسينما الهناجر

30 أبريل.. آخر موعد للتقدم لمسابقة الصناعات الإبداعية