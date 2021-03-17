حنان مطاوع تخوض منافسة «الأوت أوف سيزون» بـ«ورد»

تواصل الفنانة حنان مطاوع تصوير مسلسلها الجديد "ورد" الذي تخوض بطولته ويعد أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما.وقالت حنان مطاوع، لـ«الدستور»، إنها متحمسة للعمل لما يتضمنه من أحداث شيقة في إطار اجتماعي، مشيرة إلى أنه خرج من المنافسة الرمضانية لتخوض العرض بعد الشهر الكريم حيث ينضم لمسلسلات الأوت أوف سيزون.تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مثير ومشوق من خلال مجموعة من الأشخاص يتعرضون للعديد من الضغوطات والصعوبات المتتالية، ويكون هناك الكثير من المفاجآت تكشفها حلقات المسلسل.يشارك في بطولة المسلسل نضال الشافعي، محمد عز، تيام مصطفى قمر، عايدة رياض، هاجر الشرنوبي، ووفاء سالم، تأليف فتحي الجندي، وإخراج شادي أبوشادي.