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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الطيران يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للوزراء الأفارقة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:47 م
الطيار محمد منار
الطيار محمد منار
فاتن غلاب
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ترأس الطيار محمد منار وزير الطيران المدني اليوم اجتماع المجلس التنفيذي للوزراء الأفارقة المعنيين بالأرصاد الجوية بصفته رئيسًا للمجلس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لاستعراض ومناقشة الجهود التي قامت بها جمهورية مصر العربية خلال فترة رئاستها لمؤتمر (AMCOMET) بمشاركة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومفوضية الاتحاد الأفريقي والمركز الأفريقي لسياسات المناخ وتطبيقات الأرصاد الجوية من أجل التنمية ومفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية المعنية بأفريقيا والوزراء المعنيين بالأرصاد وبنك التنمية الأفريقي ومركز التنبؤات والتطبيقات المناخية.

جاء ذلك بمشاركة اللواء هشام طاحون رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية وعدد كبير من ممثلي القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الهامة ورؤساء مرافق الأرصاد الجوية الأفريقية، من أجل تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال خدمات الأرصاد الجوية.

وخلال الاجتماع تم اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة الخاصة بإعلان القاهرة والذى يهدف إلى التعريف بالتغيرات المناخية والظواهر شديدة التأثير التي تم رصدها، وكذلك تأثيراتها على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ونشر التقرير بشكل منتظم سنويًا لما يشمله من بيانات ومعلومات مجمعة وشاملة تهم الجميع لتعميم الاستفادة على نطاق واسع من تلك المعلومات المناخية الهامة.

كما تم مناقشة تقارير عن بروتوكولات التعاون التي تمت بين الدول الأعضاء للحد من آثار الظواهر الجوية والمناخية المتطرفة، مثل الفيضانات والجفاف وموجات الحرارة والجاهزية والاستعداد في مراكز التنبؤات الجوية للدول الافريقية والتعاون بينها، ومواكبة آخر التطورات والمستجدات بمجال التنبؤات الجوية، ومشروعات التطوير التي تهدف إلى رفع قدرات مرافق الأرصاد الجوية الوطنية والمشاركة في تقديم خدمات تختص بحالة الطقس والمناخ وفقًا لما تتطلبه أجندة التنمية العالمية التي تضع أهمية قصوى لتغيرات المناخ بالإضافة إلى تقديم تنبؤات جوية ومناخية وفقًا لمعايير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

ومن جانبه أكد الطيار محمد منار خلال كلمته أن وزارة الطيران المدني تقوم بالتنسيق بصفة دائمة وتعزز كافة سبل الدعم والتعاون بين الدول الإفريقية في مجال خدمات الأرصاد الجوية لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية على مستوى القارة السمراء.

وأشار إلى أهمية معلومات وبيانات الأرصاد الجوية لصانعي القرار السياسي في حالات الطوارئ والأزمات، وفي مجالات الزراعة والصحة والنقل، فضلًا عن برامج التنمية المستدامة للبلاد لصالح الأجيال الحالية والمقبلة.

وأضاف أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بملف الأرصاد الجوية والتغيرات المناخية وتقدم الدعم والمساندة لهذا المرفق الهام الذى أصبح يلعب دورًا هامًا في المحافظة على الأرواح والممتلكات والبنية التحتية وخدمة القطاعات الحيوية بالإضافة إلى الدور المحوري القائم في خدمة الملاحة الجوية والبحرية والبرية.

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