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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بكين: المواجهة بين الصين وأمريكا لا تتفق مع مصالح المجتمع الدولي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:46 م
تشاو لي جيان
تشاو لي جيان
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" اليوم الأربعاء: إن الصين تأمل أن يتعاون الجانب الأمريكي والصيني، ويديران سويا الخلافات بينهما، ويعززان تطور العلاقات الصينية الأمريكية بشكل صحي ومستقر.

وأضاف جيان –في تصريح اليوم؛ تعليقا على الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى المقرر بين الصين والولايات المتحدة في آلاسكا هذا الأسبوع- أن "هذا الحوار الإستراتيجي هو الاتصال الأول بين مسؤولين رفيعي المستوى من الدولتين بعد المحادثة الهاتفية بين الزعيمين، كما أنه أول اجتماع مباشر بين مسؤولين صينيين وأمريكيين رفيعي المستوى منذ تولي الإدارة الأمريكية الجديدة مهامها، قائلا: إن الجانب الصيني يوافق على اقتراح الولايات المتحدة ويحضر الحوار تلبية للدعوة، ما يعكس حسن نية الصين وصدقها ازاء استئناف الحوار والتبادلات بين الجانبين وتحسين وتطوير العلاقات بينهما".

وأضاف جيان أن "هناك اختلافا في التاريخ والثقافة والنظام السياسي بين الصين والولايات المتحدة، لذلك فمن الممكن أن توجد خلافات بين الجانبين في بعض القضايا"، داعيا إلى التركيز على الاحترام المتبادل والتعامل على قدم المساواة وإدارة هذه الخلافات بأسلوب بناء ومناسب، سيما وأن الجانبين يتحملان المسؤولية المشتركة ولديهما واجبا ومصالح مشتركة واسعة في مواجهة تغير المناخ ومساعدة انتعاش الإقتصاد العالمي في فترة بعد الوباء، ويجب عليهما تعزيز الاتصال والتنسيق في القضايا المعنية وأداء دور نموذجي في المجتمع الدولي.

واعتبر جيان أن التعاون بين الصين والولايات المتحدة يمكن أن يحقق الأحداث الكبرى التي تفيد كلا البلدين والعالم، وأن المواجهة لا تتفق مع مصالح المجتمع الدولي.

وحول البيان المشترك بين الولايات المتحدة واليابان الصادر أمس في ختام اجتماع بين الطرفين على مستوى وزيري الخارجية والدفاع في طوكيو، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية عن استياء بلاده الشديد ومعارضتها القاطعة تجاه البيان، واصفا إياه بأنه تدخل صارخ في الشؤون الداخلية للصين، ويسعى لتقويض مصالحها.

وقال جيان إن الحكومة الصينية تقدمت باحتجاج صارم إلى الطرفين بشأن البيان، الذي اعتبر أن سلوك الصين يتعارض مع النظام الدولي الحالي ويشكل تحديا للمجتمع الدولي، مع إعراب الجانبين الأمريكي والياباني عن القلق بشأن القضايا المتعلقة بتايوان وهونج كونج وشينجيانغ.

وأضاف جيان أن مواقف الحكومة الصينية من قضايا تايوان وهونج كونج وشينجيانغ وبحر الصين الجنوبي فضلا عن قضية جزر "دياويو" ثابتة وواضحة، مؤكدا عزم بلاده القوي على الدفاع عن سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية.

وحث جيان الطرفين الأمريكي والياباني على وقف التدخل في شؤون الصين الداخلية وإنهاء ما وصفها بـ "بناء دائرة صغيرة لمحاصرة البلاد، والتخلي عن محاولة تقويض السلام والاستقرار بالمنطقة"، مجددا عزم بكين على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع بحزم عن سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية.

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