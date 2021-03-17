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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

ريهام حيدر.. قصة فنانة تعيد إحياء صباغة المنسوجات اليدوية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:45 م
ريهام حيدر
ريهام حيدر
سارة ساويرس
طباعة
لم يكن فن صباغة المنسوجات، وليد اللحظة بالنسبة لها، تعملت "ريهام حيدر" أصول الصنعة منذ الصغر، حينما أخذها والدها لصاحب ورشة، ولم تتجاوز الـ16 عامًا حتى تعتمد على نفسها بحد وصفها، لتصبح أسما يلمع فى مجال الحرف اليدوية، بل تساهم فى نشر المهنة من خلال تدريب الشباب على صباغة المنسوجات.. وإليكم حكاية ريهام.

قالت للدستور:"بشتغل منذ ثانوي، ابويا تعرف على صاحب ورشة طباعة منسوجات، كان حابب أعتمد على نفسي، اتدربت على كل الأقمشة".

تخرجت "ريهام" بكلية فنون تطبيقية، بجامعة حلوان، وفى بداية دراستها، اكتشفت موهبتها، فى امتحان القدرات، تقول: " دخلت الامتحان والعجيب انه كان من أصعب على طالبه لسه طالعه من ثانوي مفروض كل معلوماتها عن الفنون من حصص الرسم، لكن يدي تعاملت مع الموضوع اتوماتيك وكأني واخده عليه وعملته من احسن ما يمكن".

ثم حصلت علي دبلومة طباعة وصباغة المنسوجات، وبعد اجتياز مرحلة الدراسة، لم تتوقف ريهام عند هذا الحد، فعملت بالكثير من شركات ومصانع الطباعة والصباغة، لكنها حلمت بنشر الفنون اليدويه لأساليب طباعة وصباغة المنسوجات التي درستها عبر سنين الكليه حيث ترى أنها "آيله للإندثار".

وتابعت:"كان نفسي الكل يتعلم الحرفة ويستخدمها في حياته العاديه لأن بإمكان هذه الأساليب مع بعض الأدوات البسيطه أن تعيد تدوير الكثيرمن الخامات فى حياتنا" هكذا ترى ريهام أهمية تعّلم حرفة صباغة المنسوجات، ومنها عكفت ريهام على تقديم مجموعة من الدورات التدريبية لتعليم هذا الفن، سواء لمن يريد أن يضفي لمسه فنيه لملابسه وبيته أو من يرغب في إنشاء ي مشروع صغير بإمكانيات بسيطه ويدر عليه دخلا معقولا له، بحد وصفها.

وبعد كل "كورس" تقدمه رحمة، لكل المراحل العمرية، يسعد قبلها دومًا، واصفة شعورها:" المتخرجين من هذا الكورس يسعدونني دوما ببدء مشروعهم الخاص بهم طوال الوقت".

لم تكل ريهام عن استمرارها بالحلم فى مجال صباغة المنسوجات، فبدأت على العمل بانشاء "براند" خاص بها، من خلال دمج فنون الطباعة بالحياه اليوميه، كما تشارك ريهام دائمًا بالعديد من المعارض والمهرجانات لمعرفة احتياجات السوق المحلي مع الإستعانه بكورسات التسويق، وتدريب الشباب على هذه الحرفة، كما تصف ما يدفعها لاستكمال أحلامها "لإيماني بمستقبل الفنون اليدويه التي هي أصل كل صناعه".

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