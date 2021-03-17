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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية: اللقاحات ضرورية للحد من أعراض ووفيات كورونا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:44 م
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
وكالات
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قال المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء إن اللقاحات لا تزال عاملا ضروريا للحد من الأعراض المرضية الخطيرة الناجمة عن فيروس كورونا والوفيات المرتبطة بالإصابة به.

وذكر المكتب، الذي تشمل أنشطته 53 دولة، فى منشور على تويتر "سلامة اللقاحات أمر بالغ الأهمية والمراقبة مستمرة لجميع اللقاحات، سيقلل التطعيم من الأمراض الخطيرة والوفيات الناجمة عن كوفيد-19، لكنه لا يمكن أن يمنع حدوث أمراض أخرى".

وأصدرت الوكالة التي تتخذ من كوبنهاجن مقرا لها سلسلة تغريدات عقب قرارات عدد من الدول بتعليق التطعيم مؤقتا بلقاح شركة أسترا زينيكا البريطانية السويدية وسط مخاوف من آثار جانبية خطيرة محتملة، بما في ذلك تخثر الدم.

وأشار المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا إلى أن الخبراء في وكالة الأدوية الأوروبية، وهي الجهة المنظمة الأوروبية، يحققون فيما إذا كانت الآثار الجانبية مرتبطة بالتطعيمات أو ناجمة عن عوامل عرضية أخرى.

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