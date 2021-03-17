الصحة العالمية: الجائحة تظهر الحاجة إلى الاستثمار في الصحة

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء، أن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تظهر الحاجة إلى الاستثمار في الصحة.وقال جيبريسوس إن الجائحة "استغلت الفجوات في أنظمتنا وعدم المساواة في مجتمعاتنا"، بحسب ما نقلته صحيفة "تليجراف" البريطانية.وأضاف أن المناقشات التي تصور الاستجابة لـ"كوفيد-19" على أنها خيار بين الصحة والاقتصاد هي مناقشات مُضَللة.وأوضح: "ليس علينا الاختيار بين الحياة وسبل كسب العيش. منذ سنوات، تحاول منظمة الصحة العالمية إثبات الجدوى الاقتصادية للاستثمار في الصحة. لقد أثبتت الجائحة ذلك بوضوح: الصحة والاقتصاد، والتنمية والاستقرار، أمور متكاملة ومترابطة".وجاءت تصريحات جيبريسوس خلال فعالية افتراضية حول القيمة البشرية والاقتصادية للصحة في عصر "كوفيد-19" يشارك فيها العديد من المتحدثين.