الصحة العالمية: الجائحة تظهر الحاجة إلى الاستثمار في الصحة
الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:52 م
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أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء، أن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تظهر الحاجة إلى الاستثمار في الصحة.
وقال جيبريسوس إن الجائحة "استغلت الفجوات في أنظمتنا وعدم المساواة في مجتمعاتنا"، بحسب ما نقلته صحيفة "تليجراف" البريطانية.
وأضاف أن المناقشات التي تصور الاستجابة لـ"كوفيد-19" على أنها خيار بين الصحة والاقتصاد هي مناقشات مُضَللة.
وأوضح: "ليس علينا الاختيار بين الحياة وسبل كسب العيش. منذ سنوات، تحاول منظمة الصحة العالمية إثبات الجدوى الاقتصادية للاستثمار في الصحة. لقد أثبتت الجائحة ذلك بوضوح: الصحة والاقتصاد، والتنمية والاستقرار، أمور متكاملة ومترابطة".
وجاءت تصريحات جيبريسوس خلال فعالية افتراضية حول القيمة البشرية والاقتصادية للصحة في عصر "كوفيد-19" يشارك فيها العديد من المتحدثين.
وقال جيبريسوس إن الجائحة "استغلت الفجوات في أنظمتنا وعدم المساواة في مجتمعاتنا"، بحسب ما نقلته صحيفة "تليجراف" البريطانية.
وأضاف أن المناقشات التي تصور الاستجابة لـ"كوفيد-19" على أنها خيار بين الصحة والاقتصاد هي مناقشات مُضَللة.
وأوضح: "ليس علينا الاختيار بين الحياة وسبل كسب العيش. منذ سنوات، تحاول منظمة الصحة العالمية إثبات الجدوى الاقتصادية للاستثمار في الصحة. لقد أثبتت الجائحة ذلك بوضوح: الصحة والاقتصاد، والتنمية والاستقرار، أمور متكاملة ومترابطة".
وجاءت تصريحات جيبريسوس خلال فعالية افتراضية حول القيمة البشرية والاقتصادية للصحة في عصر "كوفيد-19" يشارك فيها العديد من المتحدثين.