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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أزمة نفسية».. تفاصيل انتحار شاب المنوفية شنقًا دخل الحمام

الخميس 18/مارس/2021 - 04:18 ص
انتحار شاب
انتحار شاب
ولاء القاضى
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اكتشفت زوجة شاب يعمل مندوب مبيعات في قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، موته بعد ساعة من إقدامه على الانتحار شنقًا داخل حمام منزله، لمروره بأزمة نفسية سيئة، فيما تم إخطار مركز شرطة شبين الكوم للانتقال إلى موقع الحادث.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من المقدم محمد المغربي رئيس المباحث، يفيد بتلقي بلاغ بانتحار شاب بقرية شنوان دائرة المركز، يدعى "ح، إ، ب" 39 عامًا، مندوب مبيعات، شنقًا داخل حمام منزله مستخدمًا حبل، وعلى الفور تحركت قوة أمنية إلى محل البلاغ.

وتم لتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، في القضية.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث وبسؤال زوجة المتوفى "م،ج،ع"، 31 عامًا، مندوبة مبيعات، أكدت في أقوالها الأولية أمام الرائد محمد المغربي، رئيس مباحث مركز شبين الكوم، أن زوجها انتحر بعدما دخل الحمام وأغلق على نفسه الباب، وشنق نفسه مستخدمًا حبل قام بربطه بماسورة الغاز، وذلك لمروره بأزمة نفسية سيئة بسبب خلافات في العمل.

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