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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان العربي يدعو لسرعة استكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض بشأن اليمن

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:35 م
عادل العسومي
عادل العسومي
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دعا رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أطراف "اتفاق الرياض" إلى الاستجابة السريعة للدعوة العاجلة التي وجهتها السعودية إلى طرفي الاتفاق للاجتماع العاجل في الرياض بهدف بحث تنفيذ باقي استحقاقات الاتفاق، وهي الدعوة التي جاءت على خلفية اقتحام المتظاهرين لقصر "المعاشيق" في عدن.

وثمَّن رئيس البرلمان العربي، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، التحرك العاجل للمملكة العربية السعودية واستجابتها السريعة لاحتواء أي خلافات جديدة تظهر بين طرفي الاتفاق، حفاظًا على ما تحقق من إنجازات بشأن تنفيذ بنوده، ورغبةً في رأب الصدع بين أطرافه، وتفعيل دور مؤسسات الدولة اليمنية الموحدة، مشددًا على ضرورة دعم الحكومة اليمنية الجديدة ومنحها الوقت اللازم لتنفيذ المشروعات التنموية في المناطق المُحررة وتلبية تطلعات الشعب اليمني في الأمن والتنمية والاستقرار.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن "اتفاق الرياض" يمثل المرتكز الرئيسي لتوحيد صفوف الشعب اليمني في مواجهة انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية، واستكمال استعادة مؤسسات الدولة والحفاظ على أمن ووحدة واستقرار اليمن، داعيًا أطراف الاتفاق إلى البناء على الإنجاز الذي تحقق وسرعة استكمال تنفيذ متطلبات الاتفاق، وخاصة ما يتعلق منها بالشق الأمني والعسكري لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في اليمن.

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