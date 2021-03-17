غدًا.. «إرادة شعب» يعقد مؤتمره العام

يعقد حزب "تحيا مصر إرادة شعب"، غدًا الخميس، مؤتمره العام التنسيقي الأول في الثالثة عصرًا، بحضور الدكتور عزت البربري، رئيس الحزب والدكتور خالد عنان الأمين العام للحزب.وأكد عزت البربري، رئيس حزب تحيا مصر إرادة شعب أنه تم تدشين الحزب رسميًا وأن جميع قيادات الحزب وأعضاءه بالمحافظات يضعون أنفسهم على ذمة أي عمل تطوعي تطلبه أي من مؤسسات الدولة يكون فيه مصلحة عامة ولدعم ومسانده الدولة.أضاف "أننا متطوعين لمعاونة الدولة في الخروج من الأزمة الحالية في إطار استراتيجية قومية، وأكدالدكتور خالد عنان الأمين العام، أن الحزب يؤمن بشديده بضرورة تعاون الأفراد مع الدولة ومؤزرتها لتأدية دورها الاجتماعي تجاه مواطنيها.