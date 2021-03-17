إيطاليا: 54% من الإصابات بكورونا من السلالة البريطانية

حذر وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا من خطورة الوضع الوبائي في البلاد، حيث أن أكثر من 54% من الإصابات بفيروس "كورونا" هي من السلالة البريطانية سريعة الانتشار.وقال سبيرانتسا، في تصريح أوردته وكالة أنباء (أكي) الإيطالية اليوم الأربعاء: "إن حملة التطعيم الوطنية ستتسارع مع وصول 50 مليون جرعة في الربع الثاني من العام الحالي للحد من انتشار الفيروس في البلاد".كما أعرب الوزير الإيطالي عن أمله بالحصول على إجابات شفافة ومطمئنة بشأن لقاح أسترازينيكا من وكالة الأدوية الأوروبية غدًا الخميس.