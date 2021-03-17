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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا: 54% من الإصابات بكورونا من السلالة البريطانية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:34 م
روبرتو سبيرانتسا
روبرتو سبيرانتسا
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حذر وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا من خطورة الوضع الوبائي في البلاد، حيث أن أكثر من 54% من الإصابات بفيروس "كورونا" هي من السلالة البريطانية سريعة الانتشار.

وقال سبيرانتسا، في تصريح أوردته وكالة أنباء (أكي) الإيطالية اليوم الأربعاء: "إن حملة التطعيم الوطنية ستتسارع مع وصول 50 مليون جرعة في الربع الثاني من العام الحالي للحد من انتشار الفيروس في البلاد".

كما أعرب الوزير الإيطالي عن أمله بالحصول على إجابات شفافة ومطمئنة بشأن لقاح أسترازينيكا من وكالة الأدوية الأوروبية غدًا الخميس.

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