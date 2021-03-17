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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

«التدريس والتقويم الإكلينيكي».. «طب بنات الأزهر» بالقاهرة تقيم يومًا علميًّا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:33 م
الدكتورة إيمان الشال
الدكتورة إيمان الشال
إسلام أبوالمجد
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تقيم كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة يومًا علميًّا افتراضيًّا، اليوم الأربعاء، في الساعة الخامسة مساءً بالتعاون مع المعهد الإقليمي للتعليم الطبي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان: "التدريس والتقويم الإكلينيكي"، صرحت بذلك الدكتورة إيمان الشال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وقالت الشال إن اليوم العلمي يقام برعاية كريمة من الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، وبإشراف الدكتور هشام فرهود، عميد الكلية، والدكتورة هناء العبيسي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وأوضحت الشال أن اليوم العلمي الافتراضي يقام بالتعاون مع المعهد الإقليمي للتعليم الطبي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا-جامعة عين شمس (ASU MENA FRI) وعنوانه: "التدريس والتقويم الإكلينيكي".

وأشارت إلى أن اليوم العلمي يحاضر فيه عديد من الخبراء في مختلف المجالات، وهم: الدكتورة سمر عبد العظيم، أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بطب عين شمس، مدير المعهد الإقليمي للتعليم الطبي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتور محمد حسانين، أستاذ التعليم الطبي والكيمياء الحيوية الإكلينيكية، مستشار نائب رئيس جامعة الملك عبد العزيز لشئون التعليم، عضو هيئة تدريس ASU MENA FRI والدكتور محمد هاني، أستاذ طب الأسرة جامعة الخليج العربي- البحرين، عضو هيئة تدريس ASU MENA FRI.

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