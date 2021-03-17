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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ليبيا تعلن اكتشاف إصابات بكورونا سلالة جنوب إفريقيا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:32 م
كورونا سلالة جنوب
كورونا سلالة جنوب إفريقيا
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أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، اكتشاف إصابات فيروس كورونا سلالة "جنوب إفريقيا" في ليبيا.

وذكر المركز - في بيان أوردته بوابة إفريقيا الإخبارية - أن فريق خبراء الفيروسات وتقنية الأحياء الجزيئية بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بمصراته، دراس 32 عينة إيجابية مصابة بالفيروس باستخدام تحاليل تعمل على تحديد السلالات المتحورة لفيروس "كورونا".

وأوضح أن النتائج كشفت وجود عدد 2 عينة مصابة بفيروس كورونا المتحور نوع السلالة الإنجليزية، وعدد 15 عينة مصابة بفيروس كورونا المتحور نوع سلالة جنوب إفريقيا، لافتا إلى أن هذا بدوره يؤكد سعة انتشار السلالة الإنجليزية ويؤكد لأول مرة انتشار سلالة جنوب إفريقيا المتحورة في ليبيا.

وتابع البيان أن اكتشاف وجود هذه الأنواع المتحورة في ليبيا قد يفسر ما يحدث حاليًا من سرعة انتشار هذا الوباء وتفاقم الوضع الوبائي بصورة خطيرة، وأنه ربما يكون ذلك سببًا في ارتفاع أعداد الحالات المصحوبة بمضاعفات خطيرة أدت إلى زيادة في ارتفاع نسبة الوفيات في الأسابيع الأخيرة.

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