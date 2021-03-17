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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

14 أبريل.. الحكم على محمد إبراهيم سليمان في قضية «بوابات أرض الجولف»

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:31 م
محمد إبراهيم سليمان
محمد إبراهيم سليمان
عادل عبد العال
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حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، قضية محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، و4 آخرين من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة السابقين، في قضية تربح، تتعلق بإنشاء أسوار وبوابات لمنطقة غرب الجولف التي يوجد للوزير الأسبق وأسرته أملاك بها، لجلسة 14 أبريل للحكم.

والمتهمون هم فؤاد مدبولي محمد محمد، حسن خالد فاضل طنطاوي، محمد أحمد محمد عبد الدايم، محمد صلاح محمد نبيه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود وأمانة سر وائل عبد المقصود وإسلام عاشور.

كشف أمر الإحالة، أنه في غضون عام 2003 وحتى عام 2020، وافق "سليمان" على إقامة بوابات وأسوار منطقة غرب الجولف بالقاهرة الجديدة، لجعلها منطقة مغلقة على سكانها الذين من بينهم هو وأسرته، بالمخالفة للإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة، وكانت تكلفة تلك البوابات والأسوار قرابة 3 ملايين جنيه بالإضافة لعمليات صيانة الطرق والإنارة واستهلاك الكهرباء لذات البوابات والأسوار والطرق، حولها طوال السنوات السابقة وحتى عام 2020 بما يقارب 13 مليون.

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