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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد : إنجاز ٩٥% من أعمال إنشاء منفذ الحى الإماراتى بالموقع الجديد .

محافظ بورسعيد: إنجاز 95% من إنشاء منفذ الحى الإماراتى بالموقع الجديد

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:27 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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واصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، جولته الميدانية والتفقدية لمتابعة أعمال التطوير والإنشاء بعدد من المشروعات الجارى العمل بها، حيث قام المحافظ بمتابعة تطورات العمل بمنفذ الحى الإماراتى فى موقعه الجديد.

رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وقيادات أمن الموانىء والمرور والجمارك وجهاز التعمير والشركة المنفذة للأعمال ورئيس حى الجنوب.

وأعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد عن أن معدلات التنفيذ وصلت لـ٩٥% من الأعمال الإنشائية الجارية بمنفذ الحى الإماراتى الجديد استعدادا لتشغيله، لافتا أن الأعمال الجارية بالمنفذ تتم على أعلى مستوى وتماثل المنافذ الأخرى المطورة والتى تعد واجهة بورسعيد أمام الزائرين.

واستعرض المحافظ كافة الأعمال التى شهدها المنفذ الجديد بالحى الإماراتى، مشيدا بمعدلات التنفيذ، حيث أكد محافظ بورسعيد أن نقل منفذ الحى الإماراتى يأتى فى إطار خطة محافظة بورسعيد لتطوير ورفع كفاءة مداخل ومخارج المحافظة، بما يتماشى مع مجمل التطورات بمحافظة بورسعيد، موضحا أن المنفذ فى موقعه الجديد تم تصميمه على نفس طراز منفذ الجميل، نظرا لأهمية موقعه على محور ٣٠ يونيو، وجارى قريبا بدء تشغيل المنفذ.

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