5663 إصابة و33 وفاة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 5663 إصابة جديدة و33 وفاة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت الوزارة - في بيان وفقًُا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء - أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد 774 ألفًا و15 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 13 ألفًا و860 وفاة.وأشارت إلى أنه تم 3591 حالة شفاء؛ ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 698 ألفًا و775 متعافيًا.