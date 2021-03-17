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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

5663 إصابة و33 وفاة بكورونا في العراق

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:26 م
كورونا في العراق
كورونا في العراق
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أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 5663 إصابة جديدة و33 وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة - في بيان وفقًُا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء - أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد 774 ألفًا و15 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 13 ألفًا و860 وفاة.

وأشارت إلى أنه تم 3591 حالة شفاء؛ ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 698 ألفًا و775 متعافيًا.

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