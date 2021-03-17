«التنمية الثقافية» يستضيف الأفلام الكولومبية بالقاهرة والإسكندرية

تستضيف سينما الهناجر بساحة الأوبرا، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أسبوع "الأفلام الكولومبية"، بالتعاون مع سفارة كولومبية بالقاهرة، خلال الفترة من 21 وحتى 26 مارس الجاري، مع تطبيق كل الإجراءات الوقائية.ومن المقرر أن تبدأ العروض في السادسة مساءً، وتتضمن أفلام "عن الحب والشياطين"، "جابوـ سحر الواقع"، "دفاع التنين"، "الأم"، "البورو رقصة كولومبية"، "كتاب ليلى".كما تتم إعادة عرض الأفلام بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، خلال الفترة من 22 وحتى 27 مارس، في السادسة مساءً.