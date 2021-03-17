رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«التنمية الثقافية» يستضيف الأفلام الكولومبية بالقاهرة والإسكندرية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:45 م
سينما الهناجر
سينما الهناجر
آلاء حسن
طباعة
تستضيف سينما الهناجر بساحة الأوبرا، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أسبوع "الأفلام الكولومبية"، بالتعاون مع سفارة كولومبية بالقاهرة، خلال الفترة من 21 وحتى 26 مارس الجاري، مع تطبيق كل الإجراءات الوقائية.

ومن المقرر أن تبدأ العروض في السادسة مساءً، وتتضمن أفلام "عن الحب والشياطين"، "جابوـ سحر الواقع"، "دفاع التنين"، "الأم"، "البورو رقصة كولومبية"، "كتاب ليلى".

كما تتم إعادة عرض الأفلام بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، خلال الفترة من 22 وحتى 27 مارس، في السادسة مساءً.

موضوعات متعلقة

«قصر العيني» يحذر: زيادة بوفيات كورونا.. ابعدوا عن الأحضان والقبلات

نتيجتك متاحة| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021 لطلاب الأزهر

هل تم إلغاء الترم الثاني بالمدارس والجامعات خلال العام الحالي؟

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021


الصور

image description

محافظ أسيوط: تركيب أعمدة إنارة بالقرى ضمن «حياة كريمة»

image description

جامعة أسيوط تشارك فى مؤتمر إتاحة التعليم العالى لدمج الطلاب ذوى الإعاقة

image description

ضبط 99 طن مخللات و700 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالقومسيون الطبى العام بمديرية الصحة

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية لكوبرى منقباد (صور)

الأكثر قراءة

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من المتطوعين والمجندين

«قصر العيني» يحذر: زيادة بوفيات كورونا.. ابعدوا عن الأحضان والقبلات

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

بريطانيا تخطط لخفض التلوث الصناعي بمقدار 13 في غضون 15 عامًا

رابط العداد الكودي| المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء 2021

رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2021

أيام زمان

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«شيخ الصحفيين».. رحلة محمد العزبي مع رموز صاحبة الجلالة

«مبتأكلش عيش».. محمد جبريل يكشف أسباب ترك العمل بالأدب

سبب القطيعة بين الفنانة رجاء الجداوي وتحية كاريوكا 6 سنوات

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. السائر على دروب الرب
منى رجب
حتى لا تتكرر مأساة طفلة المعادى
ثروت الخرباوي
الإخوان وحصاد الهشيم
المزيد

الثقافة

«التنمية الثقافية» يستضيف الأفلام الكولومبية بالقاهرة والإسكندرية

جمعية أبناء فناني مصر تحتفي ببديع خيري بسينما الهناجر

30 أبريل.. آخر موعد للتقدم لمسابقة الصناعات الإبداعية

أهم روايات ثروت أباظة في ذكرى وفاته