تحرير 63 محضرًا فى حملة لإزالة المخالفات بالزينية

شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر اليوم الأربعاء حملة مكبرة بمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، تحت إشراف اللواء أشرف منير نائب مدير أمن الأقصر الحكمدار، واللواء رفعت عبدالصمد مساعد مدير الأمن.وتمت أعمال الحملة بقيادة كل من العقيد أحمد الهوارى رئيس مدينة الزينية والمقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالأقصر.وأشرف على أعمال الحملة يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية وأحمد أبوعيش نائب المركز والنقيب شاذلى صابر والنقيب أحمد حجازي والقوة المرافقة.وأسفرت الحملة عن تحرير 63 محضرًا تضمنت 12 محضر إشغالات، 9 محاضر نظافة عامة، 7 محاضر مضبوطات متنوعة، 3 محاضر لباعة جائلين، و32 إزالة إدارية.