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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الهجرة» تطلق تدريبا للمصريين بالخارج حول أدوات البحث عبر الإنترنت

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:21 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
وفاء علي
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أكدت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن البحث عبر الإنترنت يعد من أهم المهارات المهنية في 2021 فنحن نبحث أحيانًا عن معلومات موثقة أو سليمة، ولا تصل إليها، ولا تعرف كيف نبحث بالطرق المناسبة لمحركات البحث.

وأضافت الوزارة عبر صفحتها الرسمية، أن هناك مجموعة أساليب وكلمات يجب استخدامها للوصول إلى المعلومات المطلوبة والحصول على أكثر النتائج دقة دون إهدار المجهود أو الوقت.

وأوضحت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أن مركز وزرة الهجرة للحوار يقدم للدارسين بالخارج تدريبًا لتعلم القواعد الصحيحة، والأدوات المجانية للبحث عن المعلومات والصور والوثائق والمراجع العلمية عبر الإنترنت.

وأوضحت الوزارة أن مدة التدريب هي 90 دقيقة، ويقدم عبر تطبيق «زووم»، مشيرة إلى أن موعد التدريب في يوم الثلاثاء «23 مارس 2021»، الساعة 4 «بتوقيت القاهرة».

وناشدت أبناء المصريين بالخارج بعدم تفوّت الفرصة، والتسجيل الآن عبر الرابط التالي:

https:docs.google.comformsde1FAIpQLSdXIKB2nhWbDO5GeDxP9_zP4WR9XvngRRcccE9F6_A7ldMqbwviewform?usp=sf_link

وأوضحت أن أبرز محتويات التدريب: البحث عبر جوجل، وتعريف بمحركات البحث البديلة والمتخصصة لتحصل على معلومات أكثر دقة في مجال بعينه، وطرق البحث عن الصور، وكيفية تفعيل «إشعارات جوجل» في عملية البحث، مع تدريب عملي في نهاية التدريب.

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