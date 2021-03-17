حملة مكبرة لإزالة الاشغالات فى الأقصر

شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة داخل مدينة الأقصر تحت إشراف اللواء أشرف منير نائب مدير أمن الأقصر الحكمدار واللواء رفعت عبد الصمد مساعد مدير الأمن، وبقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالأقصر بمناطق موقف أرمنت، الكرنك، نجع الطويل، شرق السكة وشوارع الصنايع، المدينة.وأسفرت الحملة عن تحرير 105 محاضر تضمنت 19 محضر إشغالات، 7 محاضر نظافة عامة، 11 محضر مضبوطات متنوعة، محضرين لمقاهى تقدم شيشة، و9 محضر لباعة جائلين، و57 إزالة إدارية كما تم ضبط عدد ٦ميكروفونات إزعاج من الباعة الجائلين.