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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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أفكار هدايا بوكس رمضان 2021

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:03 م
بوكس رمضان
بوكس رمضان
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يبحث العديد من الأشخاص عن أفكار جديدة لهدايا رمضان، لإدخال البهجة في قلوب محبينهم، خاصة وأن شهر رمضان شهر تبادل العزومات بين الأهل والأصدقاء وكذلك الهدايا.

لذا خلال هذه السطور نوضح أفكار لهدايا بوكس رمضان 2021.

أفكار هدايا بوكس رمضان 2021

- القرآن الكريم
يمكن إهداء كتاب الله القرآن الكريم فهو من الهدايا العطرة خلال هذا الشهر، خاصة وأن الحاصل عليها والذي يهدى الهدية يحصلون على الثواب خلال القراءة.

- زينة رمضان
يعد بوكس الهدايا الذي يشمل زينة رمضان من أفضل أنواع البوكسات ايضًا حيث يشمل على أنواع زينة مختلفة داخل البوكس كفرع النور، والأشكال الخاصة بشخصيات ارتبطنا بها كبوجي وطمطم وفطوطة على شكل الزينة وتعليقها داخل المنزل.

- فوانيس رمضان
يمكن إرفاق داخل البوكس فوانيس رمضان فهي من الأمور الجيدة ايضًا والتى تشع البهجة ويمكن الاختيار ما بين فانوس من المعدن وفانوس خشبي وايضًا الفوانيس ذات الأشكال المختلفة.

- أذكار وأدعية
يمكن ايضًا إرفاق أذكار وأدعية في بوكس هدايا رمضان وبالتالي ايضًا إفادة الطرفين من المقصود بالهدية والذي يهديها.

تابع أيضاً:


- ملابس تناسب الصلاة
يمكن أن تختار ملابس تناسب الصلاة جلبات لو رجل واسدال لو امرأة، فهي من الهدايا الجيدة جدًا والمستحبة خلال الشهر مع مصلية مميزة.

- سبحة ومسواك
يمكن ايضًا تقديم هدية عبارة عن سبحة ومسواك فهي من الأدوات التى نحتاجها خلال الشهر، بالإضافة إلى استخدام المسواك من السنن النبوية الشريفة.

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