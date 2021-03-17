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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا: نجاح تدريبات للناتو على الحرب المضادة للغواصات والسفن

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:46 م
تدريبات الناتو
تدريبات الناتو
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أكدت البحرية الأمريكية نجاح تدريبات مشتركة لخمس دول بحلف شمال الأطلنطي الناتو على الحرب المضادة للغواصات والسفن أجريت في البحر المتوسط واستغرقت 12 يومًا.

وأوضحت البحرية الأمريكية، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن "قوات بحرية من الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا واليونان شاركت في هذه التدريبات التي جرت تحت اسم دايناميك مانتا 2021 بالقرب من قاعدة كاتانيا في إيطاليا، حيث تجري التدريبات السنوية هناك".

وأشارت إلى أن "بلجيكا وفرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا وتركيا والولايات المتحدة ساهمت أيضا بسفن إمداد، وأن الشيء المهم هو أن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول شاركت في تدريبات العام الحالي حيث تولت مهمة المراقبة التكتيكية لكل الغواصات والسفن، بما فيها سفن أمريكية، وذلك في عرض للتوافق بين شركاء حلف شمال الأطلنطي".

وأوضحت أن "الغواصة الأمريكية يو إس إس سان جوان وطائرة من طراز بى -8 إيه من السرب 46 بالمحطة الجوية البحرية في جزيرة وايدبي المدمرة الأمريكية يو إس إس دونالد كوك شاركت في هذه التدريبات التي كانت قد أجريت خلال الفترة بين 22 فبراير و5 مارس".

وتابعت أن "إجراء مثل هذه التدريبات متعددة الجنسيات أمر بالغ الأهمية بالنسبة للتدريب، ويؤدي حقًا إلى إظهار القوة المضاعفة عندما يعمل شركاء حلف الأطلنطي معًا، وأن التدريبات تضمنت عمليات لسفن وغواصات، وأن كل غواصة قامت بدور الصائد والمحاصر في تدريبات خاصة بالتنسيق مع سفن وطائرات مشاركة في التدريبات".

من جانبه، قال الأدميرال مارك اوسيدات، قائد حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول: "إن طاقم المدمرة دونالد كوك أظهر التزامًا ملحوظًا ومهارات كبيرة".

وأشار إلى أن التدريبات المشتركة تسهم بصورة مباشرة في تعزيز القدرة على القتال جنبًا إلى جنب مع الحلفاء في الناتو.

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