الإمارات تقدم 161 ألفا و742 جرعة من لقاح كورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 161 ألفا و742 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم إلى 6 ملايين و830 ألف و369 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 69.06 جرعات لكل 100 شخص.وذكرت الصحة الإماراتية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتيةوام - أن ذلك يأتي تماشيا مع خطتها لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.