وصول 93 ألفًا و600 جرعة من لقاح فايزر الي تونس

أكد مدير معهد باستور ورئيس لجنة التطعيم بوزارة الصحة التونسية هاشمي الوزير، وصول شحنة تحتوي على 93 ألفًا و600 جرعة من لقاح (فايزر) الأمريكي على متن طائرة بمطار تونس قرطاج، وذلك ضمن مبادرة (كوفاكس) العالمية.من جهته.. قال وزير الصحة التونسي فوزي مهدي - في تصريح اليوم الأربعاء - إن هذه الشحنة جاءت بعد أسبوع واحد من وصول أول شحنة من اللقاح ضد كورونا والتي تضمنت 30 ألف جرعة من لقاح (سبوتنيك V) الروسي.وأضاف مهدي أن الوزارة تطمح إلى الإسراع في عملية التطعيم، حيث أن هناك مخططًا لتطعيم 3 ملايين تونسي بحلول يونيو القادم والوصول إلى تطعيم 50% من التونسيين قبل نهاية هذا العام.وأشار إلى أنه من المقرر، أن تصل شحنات إضافية من التطعيمات خلال الأسابيع المقبلة التي شهدت تباطؤا في وفودها، مؤكدًا أن تونس ستتسلم أسبوعيا بداية من شهر أبريل المقبل 70 ألف جرعة.