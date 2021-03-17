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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غدا.. الدواء الأوروبية تعلن نتائج مراجعة مخاطر لقاح استرازينيكا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:13 م
لقاح استرازينيكا
لقاح استرازينيكا
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تقوم وكالة الدواء الأوروبية غدا الخميس بإعلان نتيجة إعادة تقييم فاعلية لقاح "استرازينكا" البريطاني بعد شكوك حول تسببه في جلطات دموية وذلك وسط ترقب من وزارة الصحة النمساوية التي لم تعلق إعطاء اللقاح للمواطنين انتظارا للتقرير النهائي لوكالة الدواء.

وقال بيان لمجلس التطعيم الوطني النمساوي اليوم الأربعاء أنه ينتظر بفارغ الصبر توصيات جديدة من وكالة الأدوية الأوروبية بشأن لقاح كورونا "استرازينيكا".

وأضاف البيان أنه على عكس ألمانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لم توصي النمسا بوقف التطعيم باللقاح بعد أنباء عن حدوث جلطات لبعض المرضى غير مبررة طبيا، مشيرا إلى أن "نسبة المخاطر إلى الفوائد الإيجابية لم تتغير".

وأشار البيان أن لقاح "استرازينيكا" حصل بالفعل على موافقة سابقة لوكالة الدواء الأوروبية بعد دراسة دقيقة وجمع المعلومات والبيانات حول الآثار الجانبية المشتبه بها.

ونوه البيان إلى تقرير وكالة الدواء الأوروبية الذي أكد أن فوائد لقاح "استرازينيكا" في الوقاية من وباء كورونا تفوق مخاطر الآثار الجانبية.

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