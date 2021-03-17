محافظ بورسعيد: تطوير منطقة السيدة نفيسة بحي الضواحي

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الأربعاء، عن قرب الانتهاء من أعمال رصف وتطوير الشوارع الداخلية بمنطقة السيدة نفيسة والتى تأتى بالتوازى مع أعمال تطوير العمارات السكنية بما يحقق الشكل الحضارى للمنطقة.جاء ذلك خلال تفقد محافظ بورسعيد اليوم لأعمال التطوير التى تتم بالطرق بمختلف الأحياء تحت إشراف مديرية الطرق ببورسعيد وبحضور رئيس حى الضواحى ومدير مديرية الطرق والشركات الهندسية القائمة على تطوير المنطقة.وأوضح المحافظ أن منطقة السيدة نفيسة تشهد إعادة هيكلة ورفع كفاءة من خلال إعادة دهان واجهات العمارات السكنية ووتطوير نوازل الصرف الصحى وتجميل المنطقة من خلال زيادة المسطحات الخضراء وزيادة معدلات الإضاءة، بالإضافة لمبادرات تعديل السلوك للحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال تطوير بالمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدنى.وأكد المحافظ أن حى الضواحى شهد تطوير العديد من المناطق وأهمها السيدة خديجة وفاطمة الزهراء واللبانة وغيرها، فى إطار خطة المحافظة لتنمية وتطوير المناطق السكنية الأكثر احتياجا، والذى يأتى بالتوازى مع المشروعات العملاقة التى شهدها حى الضواحى مثل الميناء البرى الجديد والمشروعات السكنية الجديدة بما يحقق التنمية المنشودة فى كافة أنحاء المحافظة.