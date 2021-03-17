البابا تواضروس يستقبل سفير السنغال بمصر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم سفير السنغال بالقاهرة السيد إليي سايبي.كما استقبل البابا تواضروس عددًا من سفراء الدول الأخرى، من بينها سويسرا، وأستراليا، مع وفود دبلوماسية أخرى.وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير، والذى يمتد 55 يومًا حتى ينتهي ليلة سبت النور.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس فى الأسبوع الأول فى شكل قداس يومى، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.