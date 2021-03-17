محافظ قنا يشدد على تطبيق إجراءات فيروس كورونا

بدأت الأجهزة التنفيذية في محافظة قنا، اليوم الأربعاء، في تنفيذ إجراءات مشددة ورادعة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



ووفقًا لمصادر داخل الديوان العام لمحافظة قنا، فإن اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ الإقليم، أصدر تعليمات مشددة، للأجهزة التنفيذية بمدن ومراكز المحافظة، والجهات الحكومية، الممثلة في مديريات التموين والصحة، وذلك لتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.



وأضافت المصادر لـ"الدستور": أنه سوف يتم تشديد الرقابة على ارتداء الكمامات في المواصلات العامة، والمصالح الحكومية المختلفة، وفرض الغرامات على مخالفي الإجراءات الاحترازية.