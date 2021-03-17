تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث مصر القديمة»

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار رأفت زكى، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه مع آخرين فى أحداث العنف التى وقعت بمنطقة مصر القديمة في 2013، لجلسة 5 أبريل للمرافعة.وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات بالاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، بغرض تعريض السلم العام، والقتل والشروع فى القتل، والائتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.وعن عقوبة تخريب الممتلكات العامة وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من خرب عمدًا مبانى أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.