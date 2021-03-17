393 إصابة بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء عن تسجيل 393 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلي 383 ألفًا و499 إصابة.وذكرت الصحة السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية واس، أنه تم تسجيل شفاء 231 حالة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 373 ألفًا و361 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس 6 آلاف و585 حالة، وذلك بإضافة (7) حالات وفاة جديدة.