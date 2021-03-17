وكيل «تعليم بورسعيد» يشهد انطلاق تصفيات بطولة التايكوندو للمرحلة الإعدادية

شهد د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم انطلاق تصفيات بطولة الجمهورية للتايكوندو لطلاب المرحلة الإعدادية المقامة بصالة عادل خير الله للألعاب الرياضية والتى تستمر لمدة يوم واحد.وأكد وكيل الوزارة أن تعليم بورسعيد يشارك بعدد ٦٩ طالبا وطالبة فى هذه التصفيات المؤهلة لبطولة الجمهورية المقامة تحت رعاية مستشار التربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى منهم ٥١ طالبا و١٨ طالبة مقيدين فى ٣٣ مدرسة بالمرحلة الإعدادية.وأضاف باهى أن هذه التصفيات تقام وسط إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وبمعاونة لجنة تحكيم من الاتحاد العام للتايكوندو لضمان نزاهة النتائج تحت إشراف توجيه عام التربية الرياضية بالمحافظة، متمنيا التوفيق لكل الطلاب المشاركين.وحضر هذه الفاعلية إيهاب عبد المقصود مدير عام إدارة الشئون التنفيذية ونصرة فؤاد مدير إدارة الأنشطة التربوية والخدمات ولطفى عمر موجه عام التربية الرياضية والطاقم التوجيهى المعاون له.