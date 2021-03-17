استئناف مشروع «مدن آمنة» للتمكين الاقتصادي للمرأة في الإسكندرية

استأنف فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، العمل بمشروع مدن آمنة وأماكن خالية من العنف ضد النساء في مصر، والذي ينفذه فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية خلال هذا العام بمنطقتي السيوف ومدينة بشاير الخير 1، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، وإشراف الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة الفرع.وتم البدء في خطة الأنشطة بعقد دورة تدريبية ( Microsoft word ) بوحدة تكنولوجيا المعلومات بمدينة بشاير الخير 1 في الفترة من 15-17 مارس 2021، واشترك في الدورة 11 من الفتيات الباحثات عن العمل في مجال الحاسب الآلي من سكان مدينة بشاير الخير.واستهدف البرنامج رفع مهارات، وتعزيز جاهزية الفتيات فيما يخص إكساب المتدربات المعارف والمهارات اللازمة لاستخدام برامج الحاسب الآلي التطبيقية في الأعمال المكتبية بكفاءة وفعالية.وتخلل البرنامج على مدار ثلاثة أيام تعليم مهارات معالجة النصوص word والتعرف على برنامج معالجة الكلمات وكيفية التعامل معه من حيث الفتح والإغلاق وحفظ وإنشاء الملفات وأنواع وأنماط الخطوط وطرق التنسيق المختلفة والتعامل مع صفحة وورد من حيث الإعداد وضبط الهوامش واتجاه الورقة، وكيفية إدراج الجداول والتعامل معها من حيث التنسيق والتنقل بين الخلايا والتعامل مع الرسوم والصور ومربعات النص وكيفية إنشائهم وحذفهم، وفي ختام الدورة استطاعت كل متدربة في نهاية الدورة كتابة المخاطبات الرسمية والأبحاث العلمية، وتنفيذ التنسيقات الملائمة وإعداد سيرة ذاتية شخصية وتنسيقها، وإعداد جداول البيانات.وأشارت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة الفرع، إلى أن استئناف العمل بالمشروع وأنشطته يتم مع توفير كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع الإصابة بعدوى كوفيد 19 مع الالتزام بارتداء الكمامات سواء للمتدربات أو المتدربين والتطهير والتعقيم المستمر.جدير بالذكر أن برنامج مدن آمنة يتضمن أنشطة تمكين اقتصادي للمرأة المعيلة، وتنمية مهارات ودورات تكنولوجية للفتيات حديثي التخرج الباحثات عن العمل، وندوات توعوية تخص التغيير الثقافي والمجتمعي في مجال مكافحة كافة أنواع العنف ضد المرأة وتوفير سبل الحماية وتعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين.