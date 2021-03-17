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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طقس الغد دافئ نهارا بارد ليلا.. والقاهرة 23

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:00 م
طقس
طقس
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يكون طقس غدًا الخميس، نهارا دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة،معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة دافئ على شمال الصعيد والرياح معتدلة، حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، ليلا بارد على كافة الأنحاء، شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 23 13
الاسكندرية 19 12
وادى النطرون 22 12
طنطا 22 14
شبين الكوم 23 14
دمنهور 20 14
بلطيم 20 12
مطروح 18 12
السلوم 18 10
سيوة 21 09
بورسعيد 19 14
دمياط 19 13
الزقازيق 23 14
المنصورة 22 13
الاسماعيلية 24 12
السويس 23 13
العريش 20 11
رفح 19 10
رأس سدر 24 13
نخل 23 10
نويبع 25 19
طابا 23 15
كاترين 21 10
الطور 24 16
شرم الشيخ 28 20
الغردقة 26 17
مرسى علم 27 18
الفيوم 23 12
بنى سويف 24 12
المنيا 24 11
أسيوط 25 11
سوهاج 27 13
قنا 29 14
الأقصر 32 15
أسوان 32 16
ادفو 32 16
أبوسمبل 33 18
الوادى الجديد 29 14
شلاتين 29 18
ابو رماد 29 18
حلايب 28 18
رأس حدربة 27 19

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