طقس الغد دافئ نهارا بارد ليلا.. والقاهرة 23

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يكون طقس غدًا الخميس، نهارا دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة،معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة دافئ على شمال الصعيد والرياح معتدلة، حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، ليلا بارد على كافة الأنحاء، شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرىالقاهرة 23 13الاسكندرية 19 12وادى النطرون 22 12طنطا 22 14شبين الكوم 23 14دمنهور 20 14بلطيم 20 12مطروح 18 12السلوم 18 10سيوة 21 09بورسعيد 19 14دمياط 19 13الزقازيق 23 14المنصورة 22 13الاسماعيلية 24 12السويس 23 13العريش 20 11رفح 19 10رأس سدر 24 13نخل 23 10نويبع 25 19طابا 23 15كاترين 21 10الطور 24 16شرم الشيخ 28 20الغردقة 26 17مرسى علم 27 18الفيوم 23 12بنى سويف 24 12المنيا 24 11أسيوط 25 11سوهاج 27 13قنا 29 14الأقصر 32 15أسوان 32 16ادفو 32 16أبوسمبل 33 18الوادى الجديد 29 14شلاتين 29 18ابو رماد 29 18حلايب 28 18رأس حدربة 27 19