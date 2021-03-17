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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

علماء «الناتو» يدرسون التأثير العسكرى لكورونا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:21 م
جريدة الدستور
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أجرت شبكة علماء حلف شمال الأطلسي (ناتو)، التي تضم أكثر من 6000 عالم ومهندس، دراسة حديثة لتحليل التأثير العسكري للوباء على مدى السنوات الست المقبلة، وذلك في إطار دعم الحلف للجهود المبذولة لمعالجة آثار "كوفيد-19".

وبحثت الدراسة تأثير الوباء على مجموعة من المجالات الوظيفية العسكرية، مثل وظائف الأفراد والاستخبارات والعمليات واللوجستيات والتخطيط والاتصالات والتدريب والشئون المدنية.

وأجرى الدراسة فريق متخصص متعدد الجنسيات بقيادة مؤسسة أبحاث الدفاع النرويجية، الذي كان يضم خبراء من عدة هيئات تابعة للناتو وهي قيادة الحلفاء والتحليل المشترك ومركز الدروس المستفادة واتصالات الناتو ووكالة المعلومات، حيث تأسس فريق البحث في يونيو 2020، وأصدر تقريره النهائي في مارس الحالي.

وتزود الدراسة واضعي السياسات وصناع القرار الوطنيين بتوصيات عالية المستوى لمعالجة التأثير العسكري لـ"كوفيد-19"، بما يشمل استمرارية وتنفيذ قواعد العمليات المناسبة لمواجهة الأوبئة المستقبلية بشكل مشترك، وسلاسل التوريد والدعم المرنة، والبنية التحتية لإضفاء الطابع المؤسسي على الأعمال الافتراضية التي تنفذ عن بُعد.

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