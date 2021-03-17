شمال سيناء تبحث سبل تكثيف الأنشطة الثقافية خلال الفترة المقبلة

بحث محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، مع رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي أمل عبدالله، سبل تكثيف الأنشطة الثقافية في المحافظة خلال الفترة المقبلة بعد افتتاح قصر ثقافة العريش وتطويره من أجل النهوض بالحركة الثقافية والسعي إلى تقديم فعاليات إبداعية متنوعة من خلال مشروع المسرح المتنقل الذي طرحه رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي.وأكد المحافظ- خلال اللقاء الذي عقده اليوم الأربعاء- دعمه لكل الأنشطة والفعاليات الثقافية للاهتمام بالثقافة وتشجيع المواهب الإبداعية، مشجعًا فكرة مشروع المسرح المتنقل وأي أفكار أخرى تدعم أي أنشطة ثقافية مع التأكيد على تطبيق كل الاجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد.ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من كل الأعمال الجارية بالقصر تمهيدًا لافتتاحه واستئناف دورها الثقافي لإعادة محافظة شمال سيناء على خريطة المهرجانات الفنية والثقافية وتنفيذ الفعاليات المتنوعة على أرض المحافظة، مشيرًا إلى أهمية الثقافة والفنون في تطور المجتمع وبناء الإنسان والتصدي للأفكار المتطرفة، إلى جانب تحسين الذوق العام ورفع مستوى المجتمع وتطوره.وأشار إلى الدور المهم الذي تقدمه الثقافة في دعم الحركة الثقافية والإبداعية وإبراز المواهب السيناوية انطلاقًا من دور الثقافة كقوة ناعمة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة.بدوره، أعرب رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي عن شكره للمحافظ لدعمه وتشجيعه الأنشطة الثقافية والأعمال الإبداعية على مستوى المحافظة.يذكر أن أمل عبدالله رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي ترافقه أماني شاكر مدير عام إدارة المكتبات بالهيئة العامة لقصور الثقافة، يقوم بزيارة إلى فرع ثقافة شمال سيناء لبحث دور الفرع عقب افتتاح قصر ثقافة العريش بعد تطويره، وكذا تزويد مكتبات الفرع بالكتب والدوريات الثقافية.كما التقى عبدالله مع العاملين في الفرع للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم لتطوير العمل الثقافي ودور الفرع في تنمية الحركة الثقافية بالمحافظة.يشار إلى أن قصر ثقافة العريش على مساحة 2500 متر مربع ويضم 3 طوابق، ويحتوى على مسرح كبير وقاعات فنون تشكيلية وقاعات للأنشطة الفنية المختلفة وقاعات لاستقبال كبار الزوار ونادي للمرأة ومكاتب إدارية، إلى جانب مكتبة يتم دعمها بالكتب والإصدارات المختلفة لوزارة الثقافة وتحديث الكتب الموجودة بها.