رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة المنوفية»: قافلة علاجية بقرية طهواي ضمن «حياة كريمة»

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:57 م
قافلة علاجية
قافلة علاجية
ولاء القاضى
طباعة
أعلن اليوم الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية طهواي التابعة لمركز ومدينة أشمون وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خلال اليوم الأربعاء وغدا الخميس، وتشمل القافلة عدة تخصصات طبية متنوعة منها "الباطنة، الأطفال، الرمد، الجلدية، الجراحة، تنظيم الأسرة، النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، الأسنان"، بالإضافة إلى عمل التحاليل اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان.

وأضاف "جودة " أن القافلة تشمل تنظيم ندوات تثقيفية وتوعوية للمواطنين المترددين على القافلة العلاجية وذلك بالموضوعات التي تخص أمور الحياة اليومية كالتطعيمات والرضاعة الطبيعية وتنظيم الأسرة وأورام الثدي والنظافة الشخصية ومكافحة التدخين وختان الإناث وفيروس كورونا وكيفية الوقاية منها.

ومن جانبه؛ أشاد محافظ المنوفية بتنظيم مثل هذه القوافل الطبية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم للحد من آلامهم ومعاناتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وتأكيدًا على توجيهات محافظ المنوفية بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على الصيدليات لضبط سوق الدواء بنطاق المحافظة، قامت الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية بحملة تفتيشية على عدد من الصيدليات بمركز ومدينة أشمون، أسفرت عن ضبط كميات من الأدوية المهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، فضلًا عن العثور على أدوية منشورات غش تجارى وأدوية مخالفة للتسعير الجبري ومنتهية الصلاحية ومعروضة للبيع بقيمة إجمالية ما يقارب من 107 ألف جنيه، وقامت الحملة بتحرير 3 محاضر جنح أشمون واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من المتطوعين والمجندين

رد فعل باتشيكو بعد خسارة الزمالك أمام الترجى التونسى

عمرو دياب يعلن إصابته بفيروس كورونا


الصور

image description

وكيل صحة أسيوط يثني على دور مبادرة «أمانة العلاقات العامة»

image description

محافظ أسيوط: تركيب أعمدة إنارة بالقرى ضمن «حياة كريمة»

image description

جامعة أسيوط تشارك فى مؤتمر إتاحة التعليم العالى لدمج الطلاب ذوى الإعاقة

image description

ضبط 99 طن مخللات و700 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالقومسيون الطبى العام بمديرية الصحة

الأكثر قراءة

عمرو دياب يعلن إصابته بفيروس كورونا

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

«قصر العيني» يحذر: زيادة بوفيات كورونا.. ابعدوا عن الأحضان والقبلات

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

«مسحة الجلد».. طريقة جديدة للكشف عن كورونا

أفضل عبارات التهنئة بمناسبة عيد الأم 2021

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

بريطانيا تخطط لخفض التلوث الصناعي بمقدار 13 في غضون 15 عامًا

أيام زمان

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

«شيخ الصحفيين».. رحلة محمد العزبي مع رموز صاحبة الجلالة

«مبتأكلش عيش».. محمد جبريل يكشف أسباب ترك العمل بالأدب

مقالات الرأي
ماجد حبته
بلطجة إخوانية فى مطار قرطاج
مؤمن المحمدي
شح الأهلي
صفوت البياضي
منظمة الصحة العالمية
مدحت بشاى
«سركيس» فى حمى حكومة مصر العادلة
المزيد

الثقافة

عمرو سليم: الملتقى العربى يؤكد على ضرورة وجود الكاريكاتير

سعيد بدوي: ليس شرطًا أن يكون «الكاريكاتير» سخرية

رغداء حجازى: ريشة المرأة فى الكاريكاتير بصمة مميزة فى التاريخ (حوار)

قريبًا.. شاعر بنجلاديش الأول أمين الرحمن في القاهرة