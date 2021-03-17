«صحة المنوفية»: قافلة علاجية بقرية طهواي ضمن «حياة كريمة»

أعلن اليوم الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية طهواي التابعة لمركز ومدينة أشمون وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خلال اليوم الأربعاء وغدا الخميس، وتشمل القافلة عدة تخصصات طبية متنوعة منها "الباطنة، الأطفال، الرمد، الجلدية، الجراحة، تنظيم الأسرة، النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، الأسنان"، بالإضافة إلى عمل التحاليل اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان.وأضاف "جودة " أن القافلة تشمل تنظيم ندوات تثقيفية وتوعوية للمواطنين المترددين على القافلة العلاجية وذلك بالموضوعات التي تخص أمور الحياة اليومية كالتطعيمات والرضاعة الطبيعية وتنظيم الأسرة وأورام الثدي والنظافة الشخصية ومكافحة التدخين وختان الإناث وفيروس كورونا وكيفية الوقاية منها.ومن جانبه؛ أشاد محافظ المنوفية بتنظيم مثل هذه القوافل الطبية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم للحد من آلامهم ومعاناتهم وتوفير حياة كريمة لهم.وتأكيدًا على توجيهات محافظ المنوفية بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على الصيدليات لضبط سوق الدواء بنطاق المحافظة، قامت الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية بحملة تفتيشية على عدد من الصيدليات بمركز ومدينة أشمون، أسفرت عن ضبط كميات من الأدوية المهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، فضلًا عن العثور على أدوية منشورات غش تجارى وأدوية مخالفة للتسعير الجبري ومنتهية الصلاحية ومعروضة للبيع بقيمة إجمالية ما يقارب من 107 ألف جنيه، وقامت الحملة بتحرير 3 محاضر جنح أشمون واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.