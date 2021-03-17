الحفناوى يشارك فى اجتماع مجلس كلية طب جامعة السويس

شارك وكيل وزارة الصحة بالسويس الدكتور إسماعيل الحفناوى، في اجتماع مجلس كلية الطب بجامعة السويس برئاسة الدكتور سعيد عبادى عميد كلية الطب جامعة السويس.وبحث الاجتماع سبل تقديم الخدمات الصحية ودوام التكامل بين الجامعة ومديرية الصحة بالسويس، ومتابعة التعاقدات للأطباء المتعاقدين بالمستشفى العام والحميات.يذكر أن مجلس الكلية يعقد شهريًا بحضور عميد الكلية ووكيل وزارة الصحة بالسويس وأساتذة الجامعة من الأقسام المختلفة.