تعقيم قطارات السكة الحديد والمترو يوميًا

أكدت وزارة النقل اليوم الأربعاء أن هيئة السكة الحديد تتابع أعمال تعقيم قطارات الوجهين البحري والقبلي، وكذلك المحطات وشبابيك التذاكر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال الموجة الثانية، وتتابع ارتداء الركاب للكمامة قبل استقلال المرفق.وأوضحت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن شركة الشوبر جيت تتابع أعمال تعقيم وتطهير شركة السوبر جيت التابعة لها، الأتوبيسات، وذلك بشكل يومي ضمن اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال الموجة الثانية.وأشارت وزارة النقل إلي أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تواصل اتخاذ كل الإجراءات الخاصة بأعمال تعقيم وتطهير القطارات لمواجهة فيروس كورونا.