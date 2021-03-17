حصول مكتب «ترجمة استئناف القاهرة» على شهادة الأيزو

تسلم المستشار عبده عطية الأودن، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، شهادة الأيزو 9001 الخاصة بقسم الترجمة بالمحكمة.وتعبر محكمة الاستئناف هي أول جهة قضائية تحصل على شهادة الأيزو، وأن الشهادة نتيجة لتنوع لغات الترجمة وحسن الأداء.وأكد المستشار سامح عثمان عضو المكتب الفني والمشرف على قسم الترجمة، أن القسم تم إنشاؤه في ١٦ أبريل ٢٠٢٠، وبه ٤ لغات هي الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والصينية، وأن الشهادة التي يحصل عليها المترددين يتم تصديقها بخاتم الترجمة وتوقيعها من رئيس المحكمة ثم خاتم شعار الجمهورية ثم تصديقها من وزارة الخارجية.وأوضح أن مكتب الترجمة وقع عدة بروتوكولات تعاون مع عدد من السفارات، وأنه يتم حاليًا الإعداد لتفعيل خدمة الأونلاين في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.وقال مهندس سيد عبدالحفيظ رئيس مجلس إدارة شركة كيو سي اس ميدل ايست Qes Middel east: إن شهادة المطابقة لنظم إدارة الجودة طبقًا لمتطلبات نظام الأيزو 9001 لعام 2015، وأن الشركة المانحة تلك الشهادة إحدى جهات مطابقة المواصفات القياسية العالمية بمختلف إصداراتها ومجالاتها، وأن الشهادة معتمدة دوليًا من خلال المنتدى العالمي للاعتماد (IAF)، وكذلك محليًا من خلال المجلس الوطني للاعتماد (EGAC).وحضر اللقاء المستشاران حسام الطماوي ودكتور طارق أبوزيد ودكتور محمود عبدالفتاح أعضاء المكتب الفني بالمحكمة.