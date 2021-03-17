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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «صحة السويس» يجتمع بأطباء قسم الأسنان بالمستشفى العام

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:53 م
الدكتور إسماعيل
الدكتور إسماعيل الحفناوى،
كريم أنور
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اجتمع وكيل وزارة الصحة بالسويس الدكتور إسماعيل الحفناوى، صباح اليوم، بفريق قسم الأسنان بمستشفى السويس، العام بحضور دكتورة إيمان حافظ مدير الإدارة العامة لطب الأسنان بالمديرية.

وبحث الاجتماع أوجه تطوير قسم الأسنان ومناقشة معوقات سير العمل داخل القسم والاستماع إلى المعوقات التي تواجه الأطباء أثناء عملهم وبحث طرق حلها وتلافيها.

وناقش الاجتماع توفير بعض المستلزمات الطبية اللازمة للعمل، وحصر أعمال الصيانة اللازمة للأجهزة وإصلاح أي أعطال وذلك من خلال التعاون مع الجهات المنوط بها بالمديرية في هذا الشأن لضمان تقديم خدمة لائقة.

وتطرقت المناقشة إلى التدريب والتعليم الطبي المستمر للأطباء في جميع تخصصات طب الأسنان من خلال تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل، وأهمية تطوير أداء العمل الفني لأطباء الأسنان وتطوير الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

حضر الاجتماع دكتورة هناء فراج مدير إدارة الطب العلاجي بالإدارة العامة لطب الأسنان، والدكتور إدوارد إميل مدير إدارة الطب الوقائي بالإدارة العامة لطب الأسنان بالمديرية.
وكيل «صحة السويس» يجتمع بأطباء قسم الأسنان بالمستشفى العام
وكيل «صحة السويس» يجتمع بأطباء قسم الأسنان بالمستشفى العام
وكيل «صحة السويس» يجتمع بأطباء قسم الأسنان بالمستشفى العام
وكيل «صحة السويس» يجتمع بأطباء قسم الأسنان بالمستشفى العام
وكيل «صحة السويس» يجتمع بأطباء قسم الأسنان بالمستشفى العام
وكيل «صحة السويس» يجتمع بأطباء قسم الأسنان بالمستشفى العام
وكيل «صحة السويس» يجتمع بأطباء قسم الأسنان بالمستشفى العام
وكيل «صحة السويس» يجتمع بأطباء قسم الأسنان بالمستشفى العام
وكيل «صحة السويس» يجتمع بأطباء قسم الأسنان بالمستشفى العام
وكيل «صحة السويس» يجتمع بأطباء قسم الأسنان بالمستشفى العام

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