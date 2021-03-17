الزمالة المصرية تعلن عن فتح باب التقديم لمنح تدريبية من وزارة الصحة

أعلنت الزمالة المصرية عن فتح باب التقديم لمنح تدريبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع كلية الطب بجامعة هارفارد.وأوضحت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ذلك يأتى ضمن مبادرة الاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية في برنامجي تدريب مدربين الزمالة المصرية T2T، والتدريب على الأبحاث الإكلينيكية CSRT -.وأشارت إلى أن آخر موعد للتقديم في البرامج التدريبية يوم 22 إبريل 2021.