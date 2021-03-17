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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كيف بدأ الخلق؟.. دراسة جديدة توضح علاقة النور بالحياة على الأرض

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:51 م
الأرض
الأرض
سارة الشلقاني
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كشفت دراسة جديدة أن الإضاءة أو النور الذي ضرب سطح كوكب الأرض منذ مليارات السنين ربما يكون هو الذي أتاح وجود الفوسفور الضروري لتكوين الحمض النووي والخلايا والعظام على سطح الكوكب.

وقال باحثون في جامعتي «ييل» الأمريكية و«ليدز» البريطانية، إن الشرارة الأساسية ربما تكون قد اتخذت كوينتيليون -وهو رقم به 30 صفرًا- ليضرب البرق على مدى مليار سنة، موضحين: "هذا النور من اللون الأزرق تتيح الفوسفور الضروري لتكوين الجزيئات الحيوية التي من شأنها أن تكون أساس الحياة على هذا الكوكب".

وأضافوا أن الفوسفور يعد مكونًا رئيسيًا ضروريًا لتكوين الحياة، ولكن لم يكن من السهل الوصول إليه على الأرض منذ مليارات السنين، لأنه محبوس داخل المعادن، مشيرين إلى أن هذا الاكتشاف يمكن أن يساعد على فهم كيفية تشكل الحياة على الأرض لأول مرة، وكيف أنها لا تزال تتشكل على كواكب شبيهة بالأرض في جميع أنحاء الكون.

وطرح الباحثون سؤال حول كيفية أن أصبح الفوسفور على الأرض في شكل قابل للاستخدام للمساعدة في تكوين الحمض النووي، والجزيئات الحيوية الأخرى اللازمة للحياة، ووجدوا أن ظهور الحياة على الأرض اعتمد على مزيج دقيق من المكونات الأساسية، أحدها متوفر بيولوجيًا أو الفوسفور التفاعلي.

وفحص الباحثون النيازك، وقطع الصخور الفضائية مثل الكويكبات والمذنبات التي تسقط على سطح الأرض، وذلك نظرًا لأنها تحتوي على معدن الفوسفور «schreibersite» القابلة للذوبان في الماء، وتحطمت على سطح الأرض بتردد كافٍ لتهيئة الظروف اللازمة للحياة البيولوجية.

وتابعوا: "العيب في نظرية النيزك يتعلق بالتردد، فستكون هناك حاجة إلى صخور فضائية أكثر مما كان يعتقد أنه سقط على الأرض في ذلك الوقت، وخلال الفترة التي يُعتقد أن الحياة بدأت فيها، في أي مكان من 3.5 إلى 4.5 مليار سنة، انخفض تواتر تصادمات النيازك على الأرض".

في السياق ذاته، قال بينيامين هييس المؤلف الرئيسي للدراسة، إنه يمكن العثور على فوسفور «schreibersite» في أكواب معينة تسمى «fulgurites» تتشكل عندما يضرب البرق الأرض، مضيفًا: "يحتوي الزجاج الناتج من صاعقة البرق على بعض الفوسفور من الصخور السطحية، ولكن في شكل قابل للذوبان".

ورأى كل من ساندرا بيازولو وجيسون هارفي المشاركان في الدراسة من «ليدز»، بجانبهيس، أن الأرض في مراحلها المبكرة شهدت من واحد إلى خمسة مليارات ومضة برق كل عام، فيما ابتكر الباحثون نموذجًا حاسوبيًا لمعرفة عدد ضربات البرق التي ضربت كوكب الأراض في الوقت الذي بدأت فيه الحياة تظهر لأول مرة عليه.

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