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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

جمعية أبناء فناني مصر تحتفي ببديع خيري بسينما الهناجر

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:42 م
بديع خيري
بديع خيري
نضال ممدوح
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تقيم جمعية أبناء فناني مصر بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية٬ احتفالية كبرى لاسم الفنان بديع خيري٬ وذلك بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية٬ في السابعة من مساء الأحد الموافق 28 مارس الجاري.

شكل بديع خيري مع توأم روحه الفني الضاحك الباكي نجيب الريحاني ثنائيًا فنيًا٬ قدما عدة أعمال سينمائية ومسرحية معًا، ففي السينما كتب أفلام: لهاليبو، أحمر شفايف، العزيمة، ورد الغرام، انتصار الشباب وغيرها، ألف آوبريت العشرة الطيبة.

وعن لقائه بنجيب الريحاني، يقول الروائي خيري شلبي: إن هذا اللقاء جاء على خلفية عشق بديع خيري للمسرح والأدب والفن بصفة عامة، وفي إحدى المرات كان يتابع بروفة لإحدى فرق الهواة المسرحية، كانت تستأجر مسرح الريحاني لمدة يوم أو يومين، وحدث أن أحد المشرفين على الفرقة كان زميلا للريحاني أيام عمله موظفا في البنك، فلما رأي بديع خيري على باب المسرح يستقبل المدعوين للفرجة عزمه فلبي الدعوة وجلس في بنوار وحده يشاهد الهواة.

في تلك الأثناء كان الريحاني قد اختلف مع مؤلفه الخصوصي أمين صدقي، الذي طالبه باقتسام إيراد الشباك مناصفة، وانفصلا فبقي الريحاني في أزمة دقيقة، حيث المؤلف الخفيف الظل الواسع الخيال المطلع على المصادر الأدبية والفنية العالمية نادر الوجود، وفي غياب أمين صدقي جرب الريحاني أكثر من مؤلف فلم يعثر على ضالته التي تلتحم بمزاجه الفني وتغذيه بما يفجر طاقاته المخزونة.

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