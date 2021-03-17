شراكة بين الأكاديمية العربية للعلوم وموانئ دبي العالمية السخنة

وقعت شركة موانئ دبي العالمية السخنة، البوابة الرئيسية للتجارة في مصر، والمشغل لميناء العين السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم مذكرة تفاهم مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، جامعة رائدة في النقل البحري والتعليم العالي، في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، وهي خطوة جديدة في طريق إعداد الخريجين والعاملين في المجال وفق متطلبات سوق العمل، وبما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية.وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين القطاع الأكاديمي وقطاع الأعمال ذي الاهتمام المشترك وفقًا لاحتياجات التعليم وأهدافه ومتطلبات سوق العمل.ووقع مذكرة التفاهم السيد جيرارد فان دن هيوفل الرئيس التنفيذي لموانئ دبى العالمية السخنة والمدير العام لموانئ دبى العالمية مصر، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية، في حضور كل من الدكتور خالد السقطي - عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات، والدكتور ياسمين راشد - رئيس قسم إدارة لوجستيات الطاقة والبترول، والسيد طه يوسف - مدير الموارد البشرية في موانئ دبي العالمية السخنة، ولفيف من قيادات شركة موانئ دبي العالمية السخنة، والأكاديمية العربية.ومن خلال مذكرة التفاهم ستتيح موانئ دبي العالمية السخنة فرص لتعزيز وتطوير مهارات طلاب الأكاديمية لزيادة تأثيرهم وقيمتهم في سوق العمل والمجتمع، من خلال برامج التدريب الصيفي للطلاب الجامعيين، وبرامج تدريب حديثي التخرج من الأقسام ذات الصلة بصناعة اللوجستيات مثل برنامج GROW وهو مبادرة الشركة لتطوير الشباب في المجتمعات التي تعمل فيها ويعد جزء من المسئولية المجتمعية للشركة.وستساهم الأكاديمية بدعم مجالات التطوير لموظفي موانئ دبي العالمية السخنة لمواءمة احتياجات العمل وتقديم التعليم المهني من قبل الأكاديمية، كما ستشرف كل من الأكاديمية العربية وشركة موانئ دبي العالمية السخنة بشكل مشترك على مشاريع تخرج الطلاب بما في ذلك التخصصات المتعددة عبر الكليات المختلفة، وسيتعاون الفريقين في إعداد ونشر الدراسات، وتصميم وتطوير مسابقة للدراسات التي تدعم الابتكار والشركات الناشئة المتعلق بسلسلة التوريد البحرية.ومن جانبه أعرب السيد جيرارد فان دن هيوفل - الرئيس التنفيذي لـ "موانئ دبي العالمية-السخنة" والمدير العام لـ"موانئ دبى العالمية مصر" - عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع الأكاديمية العربية قائلًا: "نعتبر تطوير التعليم واحدة من أهم أولوياتنا للتنمية المستدامة وخططنا الداخلية لإعداد الأجيال الجديدة، لذا أنا سعيد بتوقيع مذكرة التفاهم مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أكبر الأكاديميات المتخصصة في مجال النقل البحري واللوجستيات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، للعمل سويًا على تسريع نمو الخريجين المحليين الشباب ذوي الإمكانات العالية عن طريق التدريب المتطور وخبرة العمل وربطهم بسوق العمل في أحدث الموانئ حول العالم.وأضاف: سوف تتيح لنا مذكرة التفاهم أن نتبادل أفضل الممارسات والخبرات مع الأكاديمية العربية، كما ستتيح لنا استضافة الطلاب أثناء برنامج التدريب الصيفي لموانئ دبى العالمية السخنة والمواقع اللوجستية الأخرى، ورعاية مشروعات التخرج المتصلة بصناعة الموانئ واختيار المواهب الواعدة للانضمام لبرنامج GROW بموانئ دبى العالمية والذى يعد التزامنا للمساهمة في تنمية الشباب في المجتمعات التي نعمل بها.من جانبه قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية: "فخورن بالتعاون مع موانئ دبي العالمية السخنة، تلك الشركة العالمية الرائدة التي تضم خبرات بارزة في صناعة النقل البحري واللوجستيات، وتعد إضافة حقيقية تقدمها الأكاديمية لطلابها لتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل وفق أرقى المعايير العالمية، وتتيح لهم فرصة للتدريب مع الأشخاص الأكثر خبرة في هذا المجال ومساعدتهم في تقديم فرصة عمل قيمة بعد التخرج. وهذه المذكرة تعد خطوة لتعاون طويل المدى والمشترك بين الجانبين.