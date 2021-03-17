مصممون عرب يتألقون في حفل جرامي 2021





ينطلق مصممو الأزياء العرب بشكل رائع على السجادة الحمراء، وقد دخل عدد من مصممي الشرق الأوسط إلى هوليوود، فالممثلات والمغنيات الحائزات على جوائز من حفل جرامي 2021 يرتدين أغرب فساتينهن بتوقيع مصممين عرب على النحو التالي:

جيني أيكو

جيني أيكو

حضرت المغنية الأمريكية جيني إيكو حفل توزيع جوائز جرامي السنوي الثالث والستين مرتديةً فستانًا مكشكشًا باللون الوردي من الأزهار المنخفضة من تصميم العربي مونسوري، وقالت في منشور على إنستجرام إنها احتارت بين هذا الفستان وآخر أسود، لكنها في اللحظة الأخيرة اختارته دون ند.





Lizzo

Lizzo

ارتدت مغنية الراب وعازفة الفلوت الأمريكي من جورج حبيقة في حفل توزيع جوائز جرامي 2021، وهو مصمم أزياء لبناني معروف عالميًا.





بيبي ريكسا

بيبي ريكسا

ارتدت المغنية الأمريكية بيبي ريكسا فستانًا أحمر متعدد الطبقات والتي ظهرت فيه كأميرة في ديزني من المصمم العربي مونسوري.



آشلي سيمبسون