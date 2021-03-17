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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

مصممون عرب يتألقون في حفل جرامي 2021

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:18 م
جريدة الدستور
غادة موسى
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ينطلق مصممو الأزياء العرب بشكل رائع على السجادة الحمراء، وقد دخل عدد من مصممي الشرق الأوسط إلى هوليوود، فالممثلات والمغنيات الحائزات على جوائز من حفل جرامي 2021 يرتدين أغرب فساتينهن بتوقيع مصممين عرب على النحو التالي:

جيني أيكو
جيني أيكو
جيني أيكو
حضرت المغنية الأمريكية جيني إيكو حفل توزيع جوائز جرامي السنوي الثالث والستين مرتديةً فستانًا مكشكشًا باللون الوردي من الأزهار المنخفضة من تصميم العربي مونسوري، وقالت في منشور على إنستجرام إنها احتارت بين هذا الفستان وآخر أسود، لكنها في اللحظة الأخيرة اختارته دون ند.

Lizzo
Lizzo
Lizzo
ارتدت مغنية الراب وعازفة الفلوت الأمريكي من جورج حبيقة في حفل توزيع جوائز جرامي 2021، وهو مصمم أزياء لبناني معروف عالميًا.

بيبي ريكسا
بيبي ريكسا
بيبي ريكسا
ارتدت المغنية الأمريكية بيبي ريكسا فستانًا أحمر متعدد الطبقات والتي ظهرت فيه كأميرة في ديزني من المصمم العربي مونسوري.
آشلي سيمبسون
آشلي سيمبسون
آشلي سيمبسون
ارتدت مؤلفة الأغاني والمغنية والممثلة الأمريكية آشلي من جورج شقرا في حفل جرامي، حيث ظهرت ببدلة شفافة.

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