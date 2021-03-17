حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية بمدينة الضبعة في مطروح

نظمت مديرية التموين برئاسة المهندس حسن الشيباني، مدير عام مديرية تموين مطروح، بالتنسيق مع قسم مباحث التموين، حملة تفتيشية مكبرة على المخابز البلدية بمدينة الضبعة لمتابعة الحالة التموينية وإحكام الرقابة على عمل هذه المخابز ومراجعة انتظام العمل بها وجودة الخبز من حيث المواصفات والأوزان واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.أسفرت الحملة عن ضبط 12 مخالفة تموينية منها 7 مخالفات للتوقف عن الإنتاج و3 مخالفة لعدم وجود ماكينة صرف الخبز ومخالفتان لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخالفتان لعدم الالتزام بمواعيد التشغيل بالمخبز.ووجه محافظ مطروح بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق بمختلف مدن ومراكز المحافظة لضبط الأسواق والتأكد من توافر كافة السلع الاساسية ومراجعة ما يعرض من سلع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وخاصة مع قرب شهر رمضان المبارك.